Die Kliniken bereiten sich auf eine Aufnahme von Coronapatienten vor

„Eine Epidemie erfolgt in verschiedenen Phasen,“ so Steven Callens, Professor für Infektionskrankheiten an der UZ Gent gegenüber VRT NWS: „In der ersten Phase versucht man die Epidemie einzudämmen. Erkrankte Personen werden zu Hause unter Quarantäne gestellt, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Die zweite Phase bricht an, wenn sich das Virus doch verbreitet und mehrere Personen erkranken. Dann reichen zwei Krankenhäuser nicht aus.“

Erst ab der dritten Phase werden weitere Kliniken hinzugezogen, so Professor Callens: „Wenn die Zahl der Kranken die Kapazität der Krankenhäuser von Brüssel und Antwerpen übersteigt, kann es eng werden. Um in diesem Fall rasch reagieren zu können, bereiten wir uns schon jetzt darauf vor und treffen die notwendigen Vorsorgemaßnahmen.“