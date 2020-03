Flandern und der Green Deal: MP Jambon will mehr Geld aus dem Übergangsfonds

Der Green Deal ist der Klimaplan der neuen EU-Kommission unter dem Vorsitz von Ursula von der Leyen. Dieser Plan sieht vor, in den kommenden Jahrzehnten 1.000 Mia. € in nachhaltige Entwicklungen zu investieren, damit Europa bis etwa 2050 klimaneutral wird, sprich kein CO² mehr in die Umwelt abgibt. Die gute Idee ist eine Sache, die Umsetzung davon aber eine andere, wie das Beispiel des belgischen Bundeslandes Flandern zeigt.

„Wir stehen hinter dem Ausgangspunkt des Green Deal, doch wir haben einige Sorgen bezüglich der Ausarbeitung“, so Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) in seinem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen. Mit diesem Schreiben will Jambon die flämischen Sorgen „schon im Vorfeld gegenüber Europa erkennbar machen.“