Steigende Bezüge in Belgien: Der Schwellenindex wurde überschritten

Im laufenden Monat Februar stiegen die Preise von Waren und Dienstleistungen um 1,10 %, im Januar betrugen die Preisanstiege 1,41 % und im Dezember 2019 0,76 %. Im Februar stiegen die Preise z.B. für Gemüse, Alkohol und für frische Blumen und Pflanzen. Im Gegensatz dazu sanken u.a. die Preise bei Kraftstoffen für Autos, bei Heizöl und bei Erdgas.

Der Warenkorb für den Index beinhaltet rund 600 Produkte und Dienstleistungen und wird zu jedem Jahreswechsel angepasst. Das bedeutet, dass neue Waren und Dienstleistungen hinzukommen, weil diese z.B. trendbestimmend sind oder ein angepasstes Konsumverhalten der Verbraucher mit sich bringen. Der Index für Löhne und Gehälter, wie er in Belgien gehandhabt wird, ist unter anderem der Europäischen Union ein Dorn im Auge. In Belgien halten unter anderem die Gewerkschaften an diesem System zur Kaufkrafterhaltung fest.