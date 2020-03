Coronavirus: Die belgischen Gesundheitsbehörden informieren

Nach hunderten Coronavirusfällen in NRW und den ersten Fällen in den Niederlanden und in Frankreich sind die belgischen Gesundheitsbehörden endgültig in Alarmbereitschaft versetzt worden. Bisher verlief dieses Virus in Belgien mit nur einem wieder gesund gewordenen Infizierten und mehreren unter Quarantäne gestellten Patienten eher glimpflich, doch auch hier wird mit einer Epidemie bzw. einer Pandemie gerechnet.