In der Provinz Limburg nehmen auch virtuelle Polizisten Anzeige auf

Wer in den Gemeinden Houthalen-Helchteren und Bree in der flämischen Provinz Limburg eine Anzeige erstatten möchte oder auch sonst eine Anfrage für die Polizei hat, der kann sich in Zukunft auch an einen virtuellen Beamten wenden. Mit einer speziellen Technologie ist es hier möglich, das Gefühl zu haben, dass man wirklich mit einem Menschen zu tun haben wird und das ist eigentlich auch so.