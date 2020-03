Mechelen startet einen Bürgerdialog nach ostbelgischem Vorbild

Die Stadt Mechelen in der Provinz Antwerpen nimmt sich den Bürgerdialog in Ostbelgien zum Beispiel und lanciert ein eigenes Bürgerpanel. In den kommenden beiden Monaten finden die ersten Gespräche statt, bei denen 50 ausgewählte Bürger ein Thema behandeln. Im Januar startete die flämische Stadt einen Aufruf bei 5.000 Einwohnern mit der Frage, ob sie an der Teilnahme an einem Bürgerpanel interessiert seien. 447 davon äußerten sich positiv. 50 davon beginnen jetzt diesen Bürgerdialog, wie er in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien seit gut einem Jahr praktiziert wird.