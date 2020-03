Westflanderns historische Schlachtfelder: Anhaltender Regen legt wieder Bomben und Granaten frei

Anhaltender Regen und anhaltende Nässe haben in den vergangenen Tagen an einer Baustelle in Zonnebeke in der Nähe von Ypern in Westflandern zahlreiche Sprengkörper aus dem Ersten Weltkrieg freigelegt. Innerhalb von nur knapp einer Woche gingen bei der Lokalpolizei in dieser Gegend rund 20 Meldungen von Bomben- und Granatenfunden ein.