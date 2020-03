Wie Phönix aus der Asche? Die "Westhoek" erinnert an den Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg

Doch die „Westhoek“ war in den Jahren wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Als der Krieg zu Ende war, kehrten die ersten Einwohner in ihre Häuser, oder in das, was davon übrig geblieben war, zurück. Die traditionelle flämische Architektur sollte die Spuren des Kriegs auswischen und die Region in ihrer früheren Schönheit wieder herstellen. Mit ersten Kirmessen und Prozessionen begannen die Menschen im äußersten Westen Flanderns ab 1919 ein neues Leben und sie begaben sich an den Wiederaufbau einer neuen Gesellschaft.

