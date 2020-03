Erste Belgier kehren nach Quarantäne auf Teneriffa heim: „Froh, dass es vorbei ist.“

Am Donnerstagabend wurde 15 Belgiern, die im Hotel Costa Adeje Palace auf Teneriffa in Quarantäne gehalten wurden, mitgeteilt, dass sie das Hotel verlassen konnten. Alle 15 waren erst am Montag auf Teneriffa angekommen und hatten keinen Kontakt zu den Italienern, die mit dem Coronavirus Covid-19-Virus infiziert waren.

Zehn von ihnen, die Kunden des Reiseveranstalters TUI sind, kamen am Freitag um 15.30 Uhr am Brüsseler Flughafen in Zaventem an. Die Medien wurden erst über ihre Ankunft informiert nach dem sie den Flughafen bereits verlassen hatten. Die anderen fünf Belgier sind noch auf Teneriffa. Das Außenministerium konsultiert sie, um zu sehen, ob sie ihren Urlaub vorzeitig beenden wollen.

Der Sprecher des Reiseveranstalters TUI, Piet Demeyere, sagte VRT NWS: "Wir haben versucht, diese Leute so gut wie möglich aus Teneriffa zurückzuholen. Sie haben Teneriffa durch eine Hintertür verlassen und sind wieder zu Hause in Belgien, wo sie sich jetzt von den Ereignissen der vergangenen Woche erholen können".