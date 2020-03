AS Eupen bleibt als einzige deutschsprachige Mannschaft in der 1. Fußballliga

Es waren jedoch die Gäste aus Mouscron die in der 40. Minute in Führung gingen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Smail Prevljak aber noch der Ausgleichstreffer für die AS Eupen.

Eine Standardsituation brachte in der 67. Minute die Führung der AS. Milicevic beförderte das Leder von rechts in den Strafraum. Der Ball landete bei Musona, der genügend Zeit hatte, um auszuholen, und zum 2:1 verwandelte.

Der insgesamt gerade einmal vierte Heimsieg der Saison sichert den langersehnten Klassenerhalt der Eupener. Nächsten Samstag muss die Mannschaft am vorletzten Spieltag der regulären Meisterschaft beim KV Mechelen antreten. (Quelle: brf)