Der Februar war warm, regnerisch und windig. Der vergangene Winter war der drittwärmste

Vielleicht haben Sie auch bemerkt: In Flandern gab es vergangenen Winter kaum Schnee. Erst ganz am Ende des meteorologischen Winters, letzten Mittwoch, fiel der erste Schnee. Die Schneeschmelze vom Donnerstag wurde auch als Schneetag in Ukkel gebucht, so dass wir doch noch zwei Schneetage hatten.

Selbst im Hochbelgien und im Hohen Venn fiel viel weniger Schnee als üblich. Es war ein schlechter Winter für die Ski- und Langlaufstationen, die sogar Schneekanonen einsetzten und während der vergangenen Schulferien doch noch einige Tage vom Neuschnee profitieren konnten.

Zwei Tage Schnee in Flandern während eines meteorologischen Winters von 90 oder 91 Tagen sind wenig, aber sicherlich nicht einzigartig. Früher war die Anzahl der Schneetage in den Jahren 1990, 2008 und 2014 bereits auf einen beschränkt, aber normalerweise zählen wir 13 Schneetage während eines Winters. Im Jahr 1989 lag den ganzen Winter über kein Schnee , das einzige Mal im 20. Jahrhundert. Aber seit 20 Jahren macht sich der Schnee immer rarer.