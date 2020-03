Luxemburger und Spanierin, die in Belgien waren, wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert

Es wird jetzt herausgefunden, mit wem der Patient in engem Kontakt stand. Der Flughafen Charleroi ermittelt mit den luxemburgischen Behörden, "die Routen und mögliche Kontakte des betreffenden Reisenden". Der Mann wurde mit seiner Familie in einem Krankenhaus in Luxemburg isoliert, aber seine Familienmitglieder zeigen vorerst keine Symptome. Andere Familienmitglieder wurden vorsichtshalber in Quarantäne gestellt.

Der Flughafen eröffnete auch ein Krisenzentrum, um die Bewegungen der betroffenen Passagiere zu überwachen, "um etwaige infizierte Zonen des Flughafengeländes zu definieren und zu behandeln". Das Personal und die Passagiere am Flughafen werden ebenfalls über die Situation informiert.