Was ändert sich am 1. März? Briefe kommen seltener und Bahnfahrkarten heißen anders

Die belgische Bahn NMBS/SNCB wird im März die Namen der meisten ihrer Produkte ändern, um ihr Angebot für den Kunden klarer und transparenter zu gestalten. "Der Kunde muss sofort wissen, welche Art von Produkt er kauft. Wir haben das mit Reisenden getestet", erklärt Bart Crols von der Bahngesellschaft.

Ein paar Beispiele: Das Kombi-Ticket "B-Tagesausflug" (der Preis beinhaltet die Kombination aus Zugfahrkarte und Eintrittskarte zu einer Veranstaltung) heißt jetzt "Discovery Combi". Der Name Diabolo-Zuschlag für eine Zugfahrt zum Brüsseler Flughafen wird in "Supplement Brussels Airport" geändert.

Die typischen Zehnerfahrkarten, auf der der Fahrgast vor Antritt der Fahrt sein Ziel eintragen muss, erhalten die Grundbezeichnung "Multi" (Hinweis auf Mehrfachfahrten), mit zusätzlicher Klarstellung je nach Zielgruppe: Das 10er-Ticket "Rail Pass" wird damit zum "Standard Multi", während das 10er-Ticket "Go Pass 10" (für Jugendliche unter 26 Jahren) von nun an als "Youth Multi" bezeichnet wird. Im gleichen Zug wird der 10er-Nahverkehrspass "Key Card" von nun an als "Local Multi" heißen. Die Campus-Fahrkarte für Studierende wird in "Student Multi" umbenannt.

Der "Go Pass 1" (Fahrkarte für eine Fahrt für Jugendliche unter 26 Jahren) und "Go Unlimited" (Fahrkarte für die unbegrenzte Nutzung des gesamten Netzes während der Schulferien für Jugendliche unter 26 Jahren) werden in "Youth ticket" bzw. "Youth Holidays" umbenannt.