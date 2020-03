Brüsseler Terrorprozess: Fast alle Anträge zu zusätzlichen Ermittlungen abgelehnt

Gegen die Entscheidung der Ermittlungsrichter, sich auf die Anträge der Verteidigung nicht mehr einzulassen, legten die Anwälte der Verdächtigen jetzt Berufung vor der Anklagekammer ein. Diese muss den Vorgang innerhalb von zwei Wochen behandeln.

Die Bundesstaatsanwaltschaft will acht Angeklagte vor ein Schwurgericht bringen (Salah Abdeslam, Osama Atar (soll im November 2017 in Syrien ums Leben gekommen sein), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi sowie Hervé Bayingana Muhirwa) und weitere zwei sollen vor ein Strafgericht gestellt werden (Smail und Ibrahim Farisi). Für drei der Verdächtigen wurde beantragt, diese nicht mehr länger juristisch zu verfolgen (Faycal Cheffou - steht schon länger nicht mehr unter Verdacht, Brahim Tabich und Youssef El Ajmi).

Bisher standen insgesamt also 13 Personen unter Verdacht, direkt oder indirekt an den Anschlägen auf die U-Bahnstation Maalbeek in Brüssel und auf den belgischen Nationalflughafen in Zaventem beteiligt gewesen zu sein. Damals kamen 32 Menschen ums Leben und etwa 340 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.