Coronavirus: Erster Schul- und Arbeitstag nach den Krokusferien

Bundesgesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD) sagte, dass die Schulen nicht geschlossen würden: „Kinder, die Krank sind, bleiben zu Hause, so wie immer. Gesunde Kinder können ganz einfach zur Schule gehen, auch wenn sie gerade von einer Reise zurückkehren.“ Bereits in der vergangenen Woche haben die Ministerien für Bildung und Gesundheit aus den Ländern und Regionen in Belgien gemeinsam eine Herangehensweise beschlossen, so die Ministerin: „Dabei haben wir Vorsorgemaßnahmen getroffen, die auch den Schulen mitgeteilt wurden. So ist es besser, keine Küsschen zu geben und bei den Kleinen Spiele mit Kuscheln au vermeiden. Die Schulen sind vorbereitet.“

Erkrankt ein Kind, werden sofort die Eltern kontaktiert und ein Arzt wird hinzugezogen, so die Ministerin. Die Schulen sind in dieser Frage sensibilisiert und aufgeklärt und alle Beteiligten schenken Kindern, die sich vielleicht schlecht fühlen, besondere Aufmerksamkeit. Es wird stets darauf hingewiesen, auch immer wieder die Hände zu waschen und bei Schnupfen auf Papiertaschentücher zurückzugreifen, die sofort danach in den Müll geworfen werden sollten. Daran müssen sich natürlich auch die Lehrpersonen halten und alle anderen Mitarbeiter in den Schulen.