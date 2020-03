6 neue Coronavirus-Fälle in Belgien gemeldet

Wie die ostbelgische Tageszeitung Grenzecho meldet, liegt auch im Krankenhaus von Eupen ein Verdachtsfall vor. Der Patient war am Sonntagabend in der Notaufnahme in der dortigen Klinik vorstellig geworden. Er gab an, Kontakt zu einer anderen Person gehabt zu haben, die in Italien gewesen sei, die aber selber nicht erkrankt war. „Die Person zeigte die Symptome einer Grippe mit Husten und Fieber. Eigentlich war es kein verdächtiger Patient. Aber da die Tests auf Influenza A und B negativ ausfielen, haben wir ihn wie einen Corona-Verdachtsfall behandelt. Wir wollten auf Nummer sicher gehen“, so der Chefarzt des Eupener St.Nikolaus Hospitals, Dr. Frédéric Marenne, am Sonntagabend. Marenne erklärte auch, dass der Gesundheitszustand der betroffenen Person sei relativ gut sei. Die entsprechenden Proben seien bereits am Sonntagabend noch Löwen in das zuständige Labor gesandt worden, so das Grenzecho.