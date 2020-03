Radsport: Kasper Asgreen gewinnt Kuurne-Brüssel-Kuurne

Der 25 Jahre alte Däne Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step) hat am Sonntag das zweite Rennen des flämischen Radsportfrühjahrs Kuurne-Brüssel-Kuurne gewonnen. Asgren kam vor dem Italiener Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team) und dem Norweger Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) über die Ziellinie. Jasper Stuyven, der am Vortag den „Omloop Het Nieuwsblad“ gewonnen hatte, war als Fünfter bester Belgier in diesem Halbklassiker.