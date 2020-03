Die Lebensmittelindustrie in Belgien will auf Mehrwegverpackungen setzen

Vieles sei heute in diesem Bereich durch neue technologische Möglichkeiten in der Industrie leichter umzusetzen, heißt es hierzu. Andere Vorschläge befassen sich z.B. mit dünneren Verpackungen, mit leichter zu entfernenden und nachhaltigeren Etiketts auf Lebensmitteln (wie z.B. Markenaufkleber direkt auf Obst oder Gemüse) und auch mit größeren Verpackungen.

Inzwischen gehen auch immer mehr Waren- und Kaufhäuser, sowie Supermärkte und Discounter diesen Weg. Plastiktüten für frisches Obst oder Gemüse sind überdies per Gesetz in der Wallonie und in der Hauptstadtregion Brüssel seit dem 1. März verboten (siehe nebenstehendes Video) und seit einigen Jahren legen die Geschäfte Papiertüten aus und bieten vielseitig nutzbare Stoffsäckchen zu kleinem Preis an, um frische Ware einzupacken.

Was vielen Verbrauchern und Kunden allerdings im Supermarkt negativ auffällt ist, dass sehr oft Bioprodukte einzeln in Plastik verpackt sind. Das ist gerade bei Kunden, die solche Waren erwerben wollen, ein Dorn im Auge und wirkt sich kontraproduktiv aus, denn viele verzichten dadurch auch auf den Erwerb von solchen Waren, weil sie ja auch Verpackungsmüll vermeiden wollen…