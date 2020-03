Zum ersten Mal seit 20 Jahren lässt ein belgischer Fischer ein neues Boot bauen

Dass sich jetzt einige flämisch-belgische Reeder dazu entschließen, zu investieren, liegt am günstigen Wirtschaftsklima. Die Preise für Fisch liegen höher als früher, die Kredite sind günstig und die Treibstoffpreise niedrig. Und, die Leute haben wieder Lust auf Fisch, wie aus Reedereikreisen zu vernehmen ist. Trotzdem mag es überraschen, dass gerade jetzt Millionen in die hiesige Fischerei investiert werden. Nächstes Jahr läuft die Übergangszeit zum Brexit ab und dann kann es passieren, dass auch belgische Trawler nicht mehr in britischen Gewässern fangen dürfen. Zeitweise war es hier so, dass rund die Hälfte des in flämischen Nordseehäfen angelandeten Fisches aus britischen Gewässern stammten.

Für Eddy Cattoor ist das kein großes Problem, wie er gegenüber der flämischen Tageszeitung De Standaard andeutete: „Wir selbst fahren nur etwa in einem Drittel unserer Fangzeit in britische Gewässer. Ich glaube, dass es hier zu einer Einigung kommen wird. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele belgische Fischer.“ Derzeit fahren noch rund 65 Fischerboote und Trawler unter belgischer Flagge. Die meisten von ihnen gehören flämischen Unternehmen, doch einige haben auch Eigner aus dem Ausland, z.B. aus den Niederlanden und aus Spanien oder auch aus England. Eines gehört sogar einem Kanadier, schreibt De Standaard. Reeder Cattoor ist am häufigsten in der Nordsee unterwegs und auch im Skagerak. Ab und zu fährt er aber auch in Richtung Golf von Biskaya aus, wie er der Redaktion des US-Magazins The Maritime Executive erzählte.