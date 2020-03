"Zwischen Himmel und Erde" - Wunderare Bouts-Ausstellung in der Sint-Pieters-Kirche in Löwen

„Zwischen Himmel und Erde - Erleben Sie das Letzte Abendmahl von Bouts“ gehört zum Projekt rund um die flämischen Meister des Landesverbandes für Tourismus Toerisme Vlaanderen bzw. zu VisitFlanders. Dieses touristische und kulturelle Langzeitprojekt soll die flämischen Meister international in den Fokus bringen bzw. im Fokus des internationalen Interesse behalten. Die flämische Landesregierung investierte rund eine halbe Million Euro in das Löwener Projekt rund um Dieric Bouts.

Das Museum „M Leuven“ erarbeitete dazu eine digitale Erlebniswelt, die die Besucher in die insgesamt 12 in der Sint-Pieters-Kirche zu sehenden Werke eintauchen lässt. Die Werke sind genauso wie die Kirche selbst frei zugänglich und nach der Restaurierung des Gotteshauses mit einem neuen Licht besser ausgeleuchtet. Zudem finden die Besucher in der Kirche Informationen zum Gesehenen in den Sprachen Niederländisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Spanisch.

„Zwischen Himmel und Erde - Erleben Sie das Letzte Abendmahl von Bouts“ wird den Bürgern von Löwen am Wochenende des 7. und 8. März präsentiert, denn dann wird diese Ausstellung feierlich für die Öffentlichkeit eröffnet. Mehr Informationen bietet die Webseite www.diericbouts.be