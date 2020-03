Amerikanische Auszeichnung für "mutige" belgisch-nikaraguanische Studentin und Aktivistin

Sie gehört in Nikaragua zu den führenden Köpfen der studentischen Widerstandsbewegung gegen die diktatorische Politik von Präsident Daniel Ortega. Dessen Regime geht mit harter Hand gegen Kritiker vor und Amaya Coppens verschwand bereits zweimal für einige Monate in einem Gefängnis.

Jetzt wird sie für ihren Mut im Kampf für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit in ihrer zweiten Heimat Nikaragua mit dem jährlich vergebenen „Internationalen Preis für mutige Frauen“ ausgezeichnet. Sie erhält diesen Preis am Donnerstag in Washington aus den Händen von US-Außenminister Mike Pompeo. Neben Amaya Coppens erhalten diesen Preis 11 weitere mutige Frauen u.a. aus Afghanistan, Pakistan, Zimbabwe und China.