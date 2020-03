Bill Gates gibt der Löwener Uniklinik einen Forschungsauftrag in Sachen Coronavirus

Das Rega-Institut wurde unter anderem für diese Studie ausgewählt, weil es über ein einmaliges Labor verfügt, wie Virologe Neyts erklärt: „Wir haben ein vollautomatisches Labor, dass 24 Stunden am Tag 7 Tage lang arbeiten kann. Dieses Labor ist hermetisch abgeschlossen und sehr sicher. Dabei kommen keine Menschen vor. Die Arbeit wird von Robotern und Maschinen verrichtet und das geht sehr schnell. Wahrscheinlich können wir diese 15.000 Moleküle innerhalb nur einer Woche schon getestet haben.“

Zu den 15.000 Molekülen aus einem Labor in den USA - genauer aus Kalifornien, die in Löwen getestet werden, kommen rund 3.500 weitere Proben aus dem Archiv der Löwener Uni hinzu, so Neyts: „Wir haben über unsere einmaligen Möglichkeiten einen Vorsprung vor anderen Studien, die nicht über solche Laboratorien verfügen. Jetzt ist es an uns, schnell zu sehen, ob sich darunter wirksame Bestandteile befinden. Doch danach wird noch etwas Zeit erforderlich sein, um diese Stoffe an Versuchstieren zu testen, um herauszufinden, ob sie auch hier das Virus ausbremsen.“