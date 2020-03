"Für jeden Flamen ein Baum und viermal mehr Ladestationen für E-Autos"

Rund 90 Bürgermeister in Flandern teilten im Rahmen des 'Convenant of Mayors', ein gemeinsames Abkommen von 10.000 europäischen Bürgermeistern, das vorsieht, den CO2-Ausstoß um 40 % zu senken mit, dass sie sich diesem Ziel anschließen. Die Anstöße von Innenminister Somers sind konkret. Er will die Zahl der Ladestationen für Elektroautos in Flandern vervierfachen. Er will auf CarSharing setzen, denn diese gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen kann den Verkehr um 4 bis 10 Autos entlasten, so Somers. Er will, dass für jeden Flamen mindestens ein neuer Baum gepflanzt werden soll. Das ist ein Viertel mehr, als das Vorhaben des flämischen Umweltministeriums und würde die Anpflanzung von rund 6,6 Millionen Bäumen zur Folge haben. Und, wenn möglich, sollen auch zusätzliche Hecken gepflanzt werden.

„Auf diese Weise wollen wir zusammenarbeiten. So können wir die Klimaziele erreichen“, so Bart Somers. Nichts von Somers‘ Plänen ist für die Städte und Gemeinden verpflichtend. Sie sollten als „freundliche Ermutigung“ aufgefasst werden. Dazu macht der Innenminister 1 Mio. € zusätzlich aus seinem Haushalt frei - zusätzlich zu den 20 Mia. €, die seinem Ministerium für die flämischen Kommunen ohnehin zur Verfügung stehen: „Keine einzige flämische Regierung hat bisher so viel Budget für die lokalen Behörden vorgesehen…“