PR-Stunt der Genter Uni: Gents legendäre Graffiti-Gasse ist ganz in weiß getüncht

Die Besucher des noch nicht eröffneten Universitätsmuseums sollen wie Wissenschaftler denken, sagt Direktorin Doom dazu: „Wir fordern jeden dazu heraus, alles von einem weißen Blatt ausgehend zu beginnen, sowohl im Museum, als auch hier in der Graffitistraße.“ Dies sei auch ein Aufruf an alle Künstler, die hier aktiv waren und sind. Sie sollen hierherkommen und neue Zeichnungen machen. Die Graffiti-Sprayer stehen offenbar schon in den Startlöchern, um diese Herausforderung anzunehmen und planen ihre nächsten Bilder. Das Genter Universitätsmuseum (GUM) wird am 21. März in der Karel Lodewijk Ledeganckstraat eröffnet. Bis dahin wird es wohl in der Werregarenstraat wieder so aussehen, wie es die Touristen erwarten und woran unsere beiden Fotos hierunter erinnern.