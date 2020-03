8 Personen aus derselben Familie in Wevelgem haben sich nach einem Skiausflug in Norditalien mit dem Coronavirus infiziert. Sie sind nicht wirklich krank, bleiben aber jetzt für 2 Wochen in einem Haus in Quarantäne. Einer von ihnen unterrichtete an einer Grundschule in der Gemeinde. Dort wurden die Eltern sofort informiert.