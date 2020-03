Thunberg und zahlreiche junge Leute protestieren fürs Klima vor Rat in Brüssel

Ziel des Europäischen Klimagesetzes ist, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird, d.h. es werden keine Netto-Emissionen von Treibhausgasen mehr ausgestoßen bzw. die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre wird nicht erhöht. Doch das reicht nicht aus, sagt Lola Segers von Climate for Justice. „Wir sind hier mit all den jungen Leuten, weil wir auf unsere Politiker Druck ausüben wollen.“

"Die Umweltpolitik muss ehrgeiziger werden. Wir brauchen nicht nur Ziele für 2050, sondern auch welche für 2030, denn die Klimakrise wird nicht warten. Wenn wir jedoch bis 2050 warten, ist es vielleicht schon zu spät“, so Segers im VRT-Radio.