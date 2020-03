Die Belgier aus der Quarantäne in einem Hotel auf Teneriffa sind in Ostende gelandet

Am Donnerstagabend ist am Flughafen von Ostende eine Maschine gelandet, die 176 Belgier und Niederländer an Bord hatte. Die Reisenden hatten allesamt in einen Hotel auf Teneriffa in Quarantäne ausharren müssen, weil dort vor zwei Wochen Urlauber aufgefallen waren, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Alle 128 Belgier, die ihre Reise bei TUI gebucht hatten, kehrten wohlbehalten und gesund in ihre Heimat zurück.