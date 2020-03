Die Genter Graffiti-Gasse ist nicht lange weiß geblieben

Einige hatten diese Aktion kritisiert, denn man dürfe Kreativität und künstlerische Freiheit nicht so einfach zerstören, aus welchen Gründen auch immer. Dieser Ansicht ist z.B. der Genter Comiczeichner Lectrr. Doch Graffiti-Sprayer „Duper“ fand die Sache toll: „Das war vor allem dadurch interessant, als dass die gesamte Straße weiß gestrichen war. Dadurch konnten wir auf einer normalen Oberfläche arbeiten. Das kommt unserer Arbeit sehr entgegen.“

„Duper“ war einer der ersten Sprayer, die von „Wallin‘“ dazu aufgerufen wurden, schnell wieder aktiv zu werden: „Wir haben noch am gleichen Abend zu 10 Leuten mit einer Graffiti-Jam angefangen. Wir wollten nicht darauf warten, dass dort irgendwelches Gekritzel auftaucht. In den letzten Jahren sind hier viele Touristen aufgetaucht, die ihren Namen auf die Wände geschrieben haben. Eigentlich dürfen die das, doch das kommt der Qualität der ursprünglichen Werke nicht gerade entgegen. Diese Art Kritzeleien haben der Kultur dieser Straße geschadet. Das wollten wir mit unserer Graffiti-Jam vermeiden.“

Die Künstler, die hier arbeiten, können sprayen, was sie wollen, so „Duper“: „Einige wurden von Buchstaben inspiriert, womit damals in New York angefangen wurde. Andere ziehen dann wieder Street Art vor. Das wichtigste ist immer, dass jeder sein Ding machen kann.“ Zur Info: Sprayen und malen ist in der Werregarenstraat im Stadtzentrum von Gent vollkommen legal!