Digitales Kulturzentrum iMAL organisiert eine Ausstellung gemeinsam mit dem CERN

Hinter dem Ausstellungstitel „Quantum: in Search of the Invisible“ verbirgt sich ein internationales Projekt, bei dem Werke aus dem Dialog zwischen Künstlern und Wissenschaften entstanden sind. Kurz gesagt, hier wird die Quantenphysik aus künstlerischem Winkel erforscht. Spannend dabei ist, dass an dieser Ausstellung tatsächlich Wissenschaftler des Forschungszentrums CERN in Genf in der Schweiz beteiligt waren. Dieses Zentrum ist unter anderem wegen seinem riesigen Teilchenbeschleuniger und seiner Fundamentalwissenschaft rund um die Elementarteilchen weltbekannt.

Die Ausstellung im frisch renovierten iMAL in Molenbeek zeigt 10 Werke von international renommierten Künstlern, die sich mit der Forschung rund um die Grenzen des Vorstellbaren und der Wirklichkeit befasst haben und die diese in Frage stellten. Was wissen wir eigentlich von der Welt rund um uns herum? Wie können wir die dazugehörenden Aspekte aus einer anderen, einer künstlerischen Perspektive begreifen? „Quantum: in Search of the Invisible“ ist von den Begegnungen der Künstler mit den CERN-Wissenschaftlern inspiriert. Aus diesen Gesprächen heraus entstanden Kunstwerke, in denen diese Wissenschaft aus dem Blickwinkel der Kunstschaffenden interpretiert werden.

