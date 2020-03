Jetzt schon 109 Covid-19-Infizierte in Belgien: 59 neue Fälle

Seit Donnerstagmittag sind 59 weitere Covid-19-Fälle in Belgien hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der Erkrankten oder Infizierten auf 109 Patienten. Ein Patient ist inzwischen bereits genesen. 65 der Betroffenen wohnen in Flandern, 12 in der Region Brüssel-Hauptstadt und 31 in der Wallonie.