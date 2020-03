60 neue Coronavirus-Infizierte in Belgien, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 169

Seit dem gestrigen Freitagnachmittag sind 60 neue Coronavirus-Infizierte in Belgien hinzugekommen, 40 in Flandern, 5 in Brüssel und 15 in der Wallonie. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 169.

"Die meisten positiv getesteten Fälle sind in letzter Zeit gereist, aber wir sehen, dass sich immer mehr Menschen vor Ort infizieren", berichtet das Gesundheitsministerium. "Wir rechnen damit, dass diese Zahl weiter steigen wird."