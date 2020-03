Belgien schickt humanitäre Ausrüstung an die griechisch-türkische Grenze

Nach Schätzungen humanitärer Organisationen befinden sich derzeit mehrere Zehntausend Menschen an der griechischen Grenze, oft unter schwierigen Bedingungen. Nach der Aktivierung des europäischen Koordinierungsmechanismus wurde B-FAST am 4. März 2020 aktiviert. Am gestrigen Freitagabend sollten 64 winterfeste Familienzelte, 101 Feldbetten und 4.320 Winterdecken in das betroffene Gebiet transportiert werden. Die belgische Botschaft in Athen wird diese Ausrüstung in wenigen Tagen offiziell an den griechischen Katastrophenschutz übergeben.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten koordiniert diese B-FAST-Mission. Die Verteidigung, das Innenministerium, die föderale Behörde politische und organisatorische Unterstützung (Bosa) sowie das Gesundheitsministerium leisten logistische und administrative Unterstützung.