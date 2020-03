Brand in Restaurant: Bewohner von 7 darüber liegenden Wohnungen müssen vorübergehend umziehen

In Antwerpen müssen sich die Bewohner von sieben Wohnungen vorerst eine andere Unterkunft suchen. Ihre Häuser sind nach einem Brand am gestrigen Freitagabend in einem Restaurant unter den Wohnungen unbewohnbar. Die Feuerwehr traf gegen 1 Uhr morgens ein, es war niemand mehr im Restaurant. Die Bewohner der 7 Wohnungen haben selbst ihr Appartement verlassen können. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht.