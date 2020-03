Musical über Pflegefamilien

Sehen Sie hier einen Auszug aus einem bemerkenswerten Musical: Das Musical erzählt von zwei Brüdern und einer Schwester (June), die in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Es will die Aufmerksamkeit des Publikums auf Pflegefamilien und alle damit verbundenen Herausforderungen lenken. Am heutigen Samstag ist Aufführungspremiere in Mechelen, am gestrigen Freitagabend war der Saal für Pflegeeltern und -Kinder reserviert. June Foster: an diesem und am nächsten Wochenende in Mechelen!