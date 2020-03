Wo stehen wir in Belgien eigentlich mit der Regierungsbildung?

Am Donnerstag standen jedoch einige flämische Liberale und Christdemokraten diesem Szenario skeptisch gegenüber, nicht zuletzt, weil der König den beiden Präsidenten Patrick Dewael und Sabine Laruelle (Kammer und Senat) ein Mandat erteilt hat, das in Richtung einer "vollständigen Regierung" geht, die als einzige in der Lage sei, den Herausforderungen, denen das Land gegenübersteht, zu begegnen.

Diese "Koalition der Willigen" scheint immer noch mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. So gibt die CD&V auf beiden Seiten der Sprachgrenze keine Mehrheit auf, wobei sie die N-VA mit einschließt. In einer am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichten Stellungnahme stellte Koen Geens diese Forderung nach einer doppelten Mehrheit sogar als "objektive Tatsache" dar.

Laut der Zeitung "La Libre Belgique" und dem Sender RTBF sei es gar die Haltung der christdemokratischen Partei gewesen, die Abhaltung einer Plenarsitzung (ohne die N-VA) am Samstag verhindert habe. Die CD&V verstärkt auch den Druck, Reformen anzugehen. Geens, ist der Meinung, dass wir in institutionellen Fragen "vorankommen" müssten, um die Zukunft Belgiens zu sichern, und plädiert insbesondere für eine Deföderalisierung des Gesundheitswesens, einem der Zweige der sozialen Sicherheit.