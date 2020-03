Coronavirus: Abgeänderte Reisewhinweise für Italien

TUI hat derzeit 109 belgische Urlauber in Norditalien. Der Kundenservice des Reiseveranstalters wird sich an diesem Sonntag mit ihnen in Verbindung setzen, um sie zu informieren und ihre Fragen zu beantworten, so die Sprecherin Sarah Saucin. "Wir stehen in engem Kontakt mit den lokalen Behörden und dem Außenministerium, um weitere Informationen zu erhalten."

TUI wartet noch auf Anweisungen der italienischen und belgischen Behörden bezüglich möglicher Reisestornierungen.