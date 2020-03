Coronavirus: Zweihundert Fälle von bestätigten Infektionen in Belgien

Die Zahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist in Belgien auf genau 200 gestiegen. Von den 422 Proben, die am Samstag durch das Netzwerk des KULöwen-Referenzkrankenhauses getestet wurden, sind 31 positiv auf das Coronavirus getestet worden (16 in Flandern, 8 in Brüssel und 7 in Wallonien), heißt es beim Gesundheitsministerium an diesem Sonntag.