Europäische Schule schließt 2 Tage Türen nach Corona-Infektion bei einem Elternteil

Die Europäische Schule Brüssel III in Elsene/Ixelles (Brüssel) hat ihre Schülerinnen und Schüler darüber informiert, dass die Schule an diesem Montag und Dienstag geschlossen bleibt. Ein Elternteil wurde positiv getestet und befindet sich in Quarantäne. Die Kinder der infizierten Person befinden sich nun ebenfalls zu Hause in Quarantäne, waren aber am Montag zur Schule gekommen und hatten Kontakt zu anderen Schülern.