Internationaler Frauentag, auch in Brüssel

Zum zweiten Mal organisiert die "Collecti.e.f 8 maars" einen landesweiten Frauenstreik, der von Sonntag, 8. bis Montag, 9. März, 48 Stunden dauert, einschließlich einer Demonstration, die an der Kreuzung Europas beginnt. Die sozialistische Gewerkschaft ABVV hat für beide Tage einen landesweiten Streik ausgerufen.

Unter dem Motto "Wir hören alle auf, wir stoppen alles, wir stoppen überall" werden die Frauen zu einem 48-stündigen Streik aufgerufen. Dies bedeutet nicht nur, dass man die Arbeit niederlegt, sondern das Kollektiv fordert auch dazu auf, die Hausarbeit niederzulegen, nicht zum Unterricht zu gehen und mit dem Konsum aufzuhören.

Die Streikenden protestieren unter anderem gegen den Mangel an Kinderkrippen und prangern die Tatsache an, dass die Hausarbeit hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird. An diesem Sonntag von 10 bis 14 Uhr sind Demonstrantinnen am Platz Albertina in Brüssel mit einem "feministischen Dorf" präsent. Das teilte einer der Mitorganisatoren, der Frauenrat, mit.

Um 14.00 Uhr startet an der Europa-Kreuzung am Eingang des Brüsseler Hauptbahnhofs ein zweiter nationaler Frauenmarsch. Im vergangenen Jahr mobilisierte der nationale Frauenstreik in Brüssel Tausende von Menschen.