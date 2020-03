Es ist der 8. März und das ist der Internationale Frauentag. Überall auf der Welt gehen Frauen für Protestaktionen auf die Straße. Mehrere Frauenmärsche und viele andere Aktivitäten stehen auch an verschiedenen Orten in Belgien auf dem Programm. Diese stehen alle unter dem Motto #EachforEqual oder jeder für die Gleichstellung. Auf dem Triumphbogen des Jubelparks in Brüssel hängt ein gigantisches Kunstwerk, das den Frauentag symbolisiert.