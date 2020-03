Rund 6.300 Frauen trotzen dem Regen und gehen auf die Straße in Brüssel

Nach Schätzungen der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Elsene haben an diesem Sonntagnachmittag rund 6.300 Personen am Marsch anlässlich des Internationalen Tages der Frauenrechte am 8. März teilgenommen. Auf Initiative des Weltmarsches der Frauen, eines globalen Netzwerks von Verbänden, Gewerkschaften und Kampagnen, fanden vor Start des Marsches am Hauptbahnhof in Brüssel mehrere Aktivitäten statt, darunter ein Flashmob, Reden, Zeugenaussagen und Hymnen zu Ehren der Frauen. Der Umzug, an dem humanistische Vereinigungen, aber auch Gewerkschaften und politische Parteien teilnahmen, ging bis zum Poelaert-Platz. Danach kehrten die Demonstranten zurück zum Hauptbahnhof. Die Demonstranten riefen "Solidarität mit Frauen in aller Welt", aber auch "Stoppt den Sexismus".