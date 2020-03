Beschwerden beim Institut für Gleichstellung von Frauen und Männern nach #metoo-Kontroverse um Strafverteidiger Sven Mary

Der bekannte Brüsseler Strafverteidiger Sven Mary wurde am Wochenende in „Het Laatste Nieuws“ zitiert. Die Zeitung hatte "drei Alpha-Männer" gefragt, wie sie mit der #metoo-Bewegung umgehen. Mary sagte, dass er keine weiblichen Anwälte mehr einstelle. "Das ist schade, denn viele kompetente und intelligente Damen machen gerade ihren Abschluss", sagte er in der Zeitung. "Aber ich hatte einmal ein Problem mit einer Praktikantin, die behauptete, sie schulde ihre schlechte Beurteilung der Tatsache, dass sie nicht auf meine Annäherungsversuche einging, und diesem Risiko möchte ich mich nicht mehr aussetzen. Natürlich ging der Schuss damals nach hinten los, weil ihre Beschwerde auf nichts basierte".

Seit dem Interview hat das Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern etwa ein Dutzend Beschwerden erhalten. "Wir werden nun untersuchen, ob es sich um Menschen handelt, die behaupten, selbst Opfer zu sein, oder um Menschen, die sich über dieses Statement ärgern", sagt Liesbeth Stevens vom Institut.