Coronavirus: Montagmittag wurden 39 neue belgische Infektionsfälle angekündigt

In Belgien gibt es seit Montag 39 Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl der Coronapatienten in unserem Land auf 239 erhöht. Das gab am Vormittag das belgische Gesundheitsministerium bekannt. Es gibt 22 Neuinfektionen in Flandern, 7 in Brüssel und 10 in Wallonien. Das Referenzlabor der KU Leuven testete am Sonntag 334 Proben, von denen sich 39 als positiv herausstellten.