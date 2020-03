Ein Schwan ertränkt sein Weibchen. Eine verängstigten Anwohnerin sah alles

Nach Befragung von Ornithologen konnte die VRT-Redaktion keinen konkreten Grund für diese Gräueltat ausfindig machen. Allerdings könnten verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt haben.

So sind Schwäne besonders wählerisch bei der Wahl ihrer Partner. Paare leben jahrelang, manchmal sogar ein Leben lang zusammen, und deshalb muss natürlich die Chemie stimmen. "An sich ist es deshalb keine gute Idee, einen weiblichen Schwan einfach so mit einem männlichen Schwan zusammenzubringen", sagt der Ornithologe des Vogelschutzgebiets Zwin, an der flämischen Küste, Wouter Saveyts.