Asbest in Waggons und Lokomotiven der belgischen Bahn NMBS

Die technische Abteilung der NMBS sucht Kandidaten für den Kauf von mehr als 500 Waggons des Modells M4. Die Eisenbahngesellschaft will dieses Rollmaterial bis 2023 loswerden. Allerdings enthalten die betroffenen Fahrzeuge "eine begrenzte Menge Asbest" und können auch den Schadstoff Chrom-6 in der Farbe unter dem Wagen und auf dem Dach aufweisen. Diese Informationen sind in einem Dokument enthalten, das potentiellen Käufern zur Verfügung steht.

Die NMBS listet 1.152 asbestbelastete Fahrzeuge auf, so eine Antwort des Mobilitätsministers François Bellot (MR) an den Abgeordneten Joris Vandenbroucke (SP.A). Verkehrsminister Bellot führt 720 Waggons, 193 Lokomotiven und 239 asbesthaltige motorisierte Fahrzeuge auf. Das ist fast die Hälfte der Flotte der NMBS. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Fahrzeuge, die in den 1980er Jahren gebaut wurden, die noch immer im Umlauf sind, aber voraussichtlich bald aus dem Verkehr in Belgien gezogen werden.