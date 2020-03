Empfehlung der Premierministerin: Keine Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen

Die Regierung rät zur Absage von Veranstaltungen, auf denen mehr als 1.000 Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Das kündigte Premierministerin Sophie Wilmès am Ende einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates am Dienstag an. Dies ist eine Empfehlung, denn es ist letztlich Sache der Bürgermeister, sie vor Ort umzusetzen.

Innenminister Pieter De Crem wird die Provinzgouverneure am Dienstagabend in sein Kabinett berufen. Gemeinsam mit den Bürgermeistern sollten sie die Maßnahme vor Ort durchsetzen. Die Empfehlung gilt vorläufig für den gesamten Monat März. De Crem betonte, dass Veranstaltungen im Freien, wie z.B. Sportveranstaltungen, nicht betroffen seien.

Wilmès betonte, dass die Schulen nicht geschlossen würden, "selbst wenn eine Reihe von Fällen festgestellt werde". Es sei jedoch ratsam, mehrtägige Schulausflüge vorerst abzusagen.

Auch die Unternehmen dürften nicht stillstehen. "Die Arbeit kann fortgesetzt werden", betonte die Premierministerin. Die Regierung rät dazu, Telearbeit und flexible Arbeit stärker zu nutzen. Letzteres, früher oder später am Tag arbeiten zu gehen, sollte dazu beitragen, den Druck auf den öffentlichen Verkehr zu verringern.

"Wir müssen vermeiden, dass zu viele Menschen in kurzer Zeit krank werden und in unseren Krankenhäusern landen. Das würde Druck auf die Krankenhäuser und das Pflegepersonal ausüben. Längeres Warten ist keine Option", erklärte Gesundheitsministerin Maggie De Block.