"Alle müssen mitmachen!" - Fast die Hälfte aller Belgier passt den täglichen Lebensstil den Covid-19-Umständen an

Steven Van Gucht, Virologe und Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees zum Coronavirus, geht davon aus, dass es auch in den kommenden Tagen und Wochen zu Sterbefällen in Belgien kommen wird. Am Mittwoch wurde bekannt, dass eine hochbetagte Frau in einem Brüsseler Krankenhaus an dem Virus gestorben war und im Laufe des Nachmittags wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Van Gucht ist der Ansicht, dass jeder dabei helfen soll, die Verbreitung des Virus so klein zu halten, wie möglich.