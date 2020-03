Archäologen legen die Reste der früheren Sint-Jans-Kapelle von Brügge frei

Ende letzter Woche begannen am Sint-Jans-Platz in Brügge Bepflanzungsarbeiten. Dabei sollen die dort liegenden Pflastersteine durch eine Grünfläche ersetzt werden. Bei der vorsichtigen Abnahme dieser alten Pflastersteine kamen Fundamente eines historischen Gebäudes zum Vorschein. Als am Sonntag die Arbeiten stilllagen, kam zufällig Brügges Kulturschöffe vorbei und der hatte eine Ahnung…