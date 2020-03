Briefe mit dem "Lamm Gottes"? Die belgische Post bringt Van Eyck-Briefmarken heraus

An diesem „Van Eyck-Jahr“ ist 2020 kein Vorbeikommen. Das zeigt sich nicht nur an den weltweit Anklang findenden Van Eyck-Ausstellungen in Gent und Brügge, sondern auch in einem Rahmenprogram und in der Tatsache, dass hier „jeder“ mitmachen will. Wie z.B. die belgische Post. Diese bringt nach alter Tradition zu ganz besonderen Anlässen ihre Briefmarkenserien heraus und jetzt wurde der Grafiker Kris Maes damit beauftragt, sich mit Jan Van Eyck zu befassen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)