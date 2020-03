Regen und nochmal Regen: Endlich steigen die Grundwasserspiegel in Flandern

Für Flandern wird die Lage in Zukunft aber nicht einfacher, so der KUL-Wasserbaukundler: „Wenn man weiß, dass 15 % der Oberfläche Flanderns verhärtet (also bebaut (A.d.R.)) ist, wodurch Regenwasser direkt zur See abläuft, dann weiß man, dass es schwierig wird.“ Er empfiehlt deshalb den Behörden in Flandern, die Bremse für eine weitere Verhärtung des Bodens zu ziehen.“

Willems rät dazu, Sickerflächen sowohl im ländlichen, als auch um städtischen Raum vorzusehen: „Das sind unverhärtete Zonen, in die man Regenwasser, das man sonst verlieren würde, leitet und wo dieses ruhig in den Boden ziehen kann. Damit entlastet man auch die Abwassersysteme, schafft man grüne Zonen in der Stadt und lässt Grünpflanzen hoch wachsen. Das sorgt im Sommer dann wieder für ausreichend Schatten.“

Aber, dies ist nur eine Empfehlung, die nicht alles lösen kann. Auch die Industrie und die Landwirtschaft müssen ihren Teil dazu beitragen und Politik und Behörden sowieso, so Prof. Willems.